• Нормативы Банка России нарушали в мае 2020 года десять российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора. Девять из этих банков находятся в процессе финансового оздоровления. За май 2020 года российские кредитные организации получили совокупную прибыль (до налоговых вычетов) в размере 45,3 млрд рублей. По данным ЦБ, прибыльными в мае 2020 года были 300 кредитных организаций, убыточными — 120.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады июня составила 4,99% годовых против 5,01% за первую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России. Текущий уровень ставки — минимальный за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года), свидетельствуют данные регулятора. Отметим, что показатель впервые опустился ниже уровня 5%.

• Исключение в законе «О персональных данных», предложенное Минэкономразвития в дополнение к законопроекту о регуляторных «песочницах», разрешит в виде эксперимента обрабатывать биометрические личные данные граждан без их письменного согласия. Само по себе согласие на обработку биометрических персональных данных останется обязательным, но в эпоху цифровой экономики неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде на бумаге, пояснили в Минэкономразвития. В случае принятия проекта можно будет использовать технологии удаленной биометрической идентификации.

• Международная консалтинговая компания Deloitte подготовила «Исследование миллениалов в 2020 году в России». В этой работе эксперты изучили главные тревоги и темы, волнующие российских миллениалов, то есть тех, кто родился в последние десятилетия XX века, и представителей поколения Z (зумеров), идущего вслед за ними. Так, в список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица. Главные страхи россиян поколения Z — коррупция, безработица и безопасность.