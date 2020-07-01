Еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет

В июле родители, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, получат еще одну единовременную выплату 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Тем, кто получил июньскую выплату, июльскую перечислят автоматически. Повторно подавать заявление не нужно.

Рост тарифов ЖКХ и «умные» счетчики

С 1 июля по всей стране вырастут тарифы ЖКХ. Больше всего цены на жилищно-коммунальные услуги увеличатся в Чечне (на 6,5%), наименее заметным рост будет в Ненецком автономном округе — на 2,4%. В столице тарифы проиндексируют на 5%.

Также с начала июля начнется установка «умных» счетчиков. Они будут автоматически передавать показания расхода электроэнергии. Самостоятельно покупать и устанавливать приборы не нужно, этим займется поставщик электроэнергии. В новых домах застройщики сразу будут устанавливать такие счетчики, а в старых домах счетчики будут заменять по мере их выхода из строя в течение нескольких лет.

Режим самозанятых по всей стране и с 16 лет

Все российские регионы с 1 июля 2020 года смогут вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых по собственному желанию. Напомним, он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и зарегистрировавшиеся самозанятыми, платят налог на доход в размере 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

Раньше этот режим действовал в качестве эксперимента в 23 субъектах РФ. Распространить его на всю страну предложил президент России Владимир Путин во время видеообращения к гражданам в конце июня. Кроме того, теперь бизнесмены смогут получать статус самозанятого не с 18 лет, как это было раньше, а с 16. Начинающие предприниматели, как и действующие самозанятые, получат налоговые льготы, в том числе налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Индексация пенсий опекунов

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты. Раньше такие пенсионеры приравнивались к работающим, поэтому их страховая пенсия не индексировалась. Повышение выплат затронет порядка 30 тыс. граждан.

Выбор между электронной и бумажной трудовой книжкой



Работающие граждане с 1 июля по 31 декабря 2020 года должны выбрать, в какой форме работодатель будет вести их трудовую книжку — в новом электронном формате или в бумажном варианте, как прежде. С начала года работодатели обязаны в электронном виде предоставлять в ПФР сведения о приеме, переводе или увольнении сотрудников, но формат своей трудовой книжки работник вправе выбрать самостоятельно.

Реестр с информацией о передаче долгов коллекторам

Кредитные организации с 1 июля обязаны вносить сведения о привлечении коллекторов к работе с физлицами в специальный реестр . В реестре размещаются сведения о кредиторе, коллекторе, номер и дата договора о его привлечении к взысканию долга, Ф. И. О., серия и номер паспорта и ИНН должника. Получить эти данные можно будет через личный кабинет, доступ третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан исключен.