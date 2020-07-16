• Заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость. О таких проблемах сообщили клиенты ВТБ, Росбанка, «Открытия», Альфа-Банка, банка «Санкт-Петербург», Сбербанка и Транскапиталбанка. Жалобы есть и на сроки переоформления залогов при рефинансировании ипотеки в Газпромбанке, Росбанке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и Московском Кредитном Банке.



• Счетная палата полагает, что в России может увеличиться число обманутых дольщиков. Такой вывод содержится в отчете ведомства. В Единый реестр проблемных объектов, в который входят объекты, по которым застройщики задержали строительство или опоздали с передачей ключей дольщикам более чем на шесть месяцев, включен 3 061 дом с жилой площадью 18,1 млн кв. м. В реестре проблемных — 1 071 застройщик в 76 субъектах. Больше всего проблемных домов в Московской области (755 домов, или 24,7%), Краснодарском крае (261 дом) и Ленинградской области.

• Резидентам специальных административных районов на острове Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в дорожной карте по трансформации делового климата в сфере корпоративного управления. Законопроекты планируется подготовить к сентябрю 2020 года и принять в мае-июне 2021-го.



• Минэкономразвития представило рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий. Ведомство пришло к выводу, что в период пандемии самым большим спросом в стране пользовались врачи. На втором месте по популярности оказались грузчики, на третьем — junior-программисты, на четвертом — разработчики программного обеспечения, а на пятом — водители. Замыкают первую десятку директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы. Инженеры и слесари расположились на 11-м и 12-м местах рейтинга соответственно, за ними — Data-аналитики, продавцы, кадровые специалисты и конструкторы.

