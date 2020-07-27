Базовый уровень доходности вкладов, установленный Банком России на август 2020 года, преимущественно снизился по сравнению с июльскими ориентирами, однако в валютном сегменте есть исключения, свидетельствуют данные, опубликованные на днях на сайте регулятора.
Базовая доходность определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств. Показатели, служащие ориентиром на август, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 июля 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.
Базовая доходность рублевых вкладов снизилась для всех сроков.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июль
|
5,392
|
5,38
|
5,757
|
6,392
|
6,875
|
Август
|
5,389
|
5,11
|
5,435
|
6,069
|
6,542
Напомним, что после серии снижений ключевой ставки в прошлом и текущем году Центробанк в июне 2020-го уменьшил ее сразу на 1 процентный пункт. По итогам заседания совета директоров в пятницу, 24 июля, регулятор принял решение снизить ключевую ставку еще на 0,25 п. п. — до 4,25% с 27 июля. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.
В долларовом сегменте увеличилась базовая доходность счетов до востребования и депозитов на сроки от полугода до года (случаи повышения средней ставки выделены в таблице жирным шрифтом), а по остальной линейке зафиксировано снижение значений.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июль
|
0,523
|
0,557
|
0,781
|
1,248
|
1,908
|
Август
|
0,56
|
0,482
|
0,701
|
1,136
|
1,393
Базовая доходность бессрочных вкладов и счетов в евро осталась на уровне июльского ориентира, а для остальных сроков снизилась.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июль
|
0,008
|
0,158
|
0,159
|
0,159
|
0,159
|
Август
|
0,008
|
0,012
|
0,011
|
0,011
|
0,156