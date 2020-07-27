Базовый уровень доходности вкладов, установленный Банком России на август 2020 года , преимущественно снизился по сравнению с июльскими ориентирами, однако в валютном сегменте есть исключения, свидетельствуют данные, опубликованные на днях на сайте регулятора.

Базовая доходность определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств. Показатели, служащие ориентиром на август, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 июля 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

Базовая доходность рублевых вкладов снизилась для всех сроков.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июль 5,392 5,38 5,757 6,392 6,875 Август 5,389 5,11 5,435 6,069 6,542

Напомним, что после серии снижений ключевой ставки в прошлом и текущем году Центробанк в июне 2020-го уменьшил ее сразу на 1 процентный пункт. По итогам заседания совета директоров в пятницу, 24 июля, регулятор принял решение снизить ключевую ставку еще на 0,25 п. п. — до 4,25% с 27 июля. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

В долларовом сегменте увеличилась базовая доходность счетов до востребования и депозитов на сроки от полугода до года (случаи повышения средней ставки выделены в таблице жирным шрифтом), а по остальной линейке зафиксировано снижение значений.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июль 0,523 0,557 0,781 1,248 1,908 Август 0,56 0,482 0,701 1,136 1,393

Базовая доходность бессрочных вкладов и счетов в евро осталась на уровне июльского ориентира, а для остальных сроков снизилась.

Базовая доходность вкладов в евро, %