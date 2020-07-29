🔹 Аналитики спрогнозировали, что доллар будет торговаться в августе 2020 года в диапазоне 71—75 рублей, а евро — 82—86 рублей. Удорожание российской валюты к доллару возможно, если нефть вырастет в цене, однако вероятность этого невелика, считают эксперты. По их мнению, если вернется пандемия, российская валюта подешевеет еще сильнее. Для самого доллара июль имеет все шансы стать худшим месяцем за последние десять лет. К евро он подешевел уже на 4,5% — с 1,125 доллара до 1,1752 доллара, по данным Bloomberg.

🔹 Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам. Таковы расчеты бюро кредитных историй «Эквифакс». Так, в июне почти 365 тыс. кредитных договоров на сумму 5,9 млрд рублей не обслуживались больше месяца. С апреля их количество выросло на 38,8%, а объем такой проблемной задолженности — на 80%. Еще примерно по 269 тыс. кредитов платежи не поступали больше двух месяцев — их объем в июне достиг 5,4 млрд рублей, прибавив с начала кризиса 19,9%.

🔹 Доля доллара в торговле России и Китая упала на 5 процентных пунктов в I квартале 2020 года и достигла исторического минимума в 46%, подсчитали СМИ на основе статистики ЦБ и ФТС. Американская валюта заняла 46% российско-китайского торгового оборота: впервые доля доллара составила менее 50%. Доля рубля сохранилась на среднем для последних трех лет уровне в 7%. Евро занял более 30% расчетов между КНР и РФ, прибавив 8 п. п. по сравнению со средним показателем 2019 года, юань — более 17% (плюс 2 п. п.). Для обеих валют этот уровень — рекордно высокий. Российская валюта осталась главным денежным средством для расчетов со странами СНГ, рубль занял 60% расчетов с ближним зарубежьем, годом ранее показатель составлял 63%.

🔹 Сбербанк и ВТБ хотят участвовать в программе модернизации пассажирского транспорта городских агломераций, которую разработали госкорпорация «ВЭБ.РФ» и Минтранс. Банки в совместном письме обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой допустить их к участию в программе. По мнению экспертов, учитывая, что национальный проект поддерживается государством и обладает умеренным риском, он выгоден для банков. Более того, они заинтересованы в интеграции собственных предложений с транспортными картами. Какую прибыль банки могут получить от участия в проекте, пока оценить сложно, но речь идет о контрактах на десятки миллиардов рублей, отметили эксперты.

