Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Высокую зарплату в России в основном получают специалисты шести отраслей. Больше всего сотрудников с месячным доходом более 100 тыс. рублей — в рыболовстве и финансах, свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством «РИА Рейтинг». Между тем Роструд, ссылаясь на общероссийскую базу вакансий «Работа в России», сообщает, что самыми привлекательными вакансиями в России в июле с точки зрения зарплаты стали предложения для механиков, капитанов, горняков, IT-специалистов и врачей.

👍 Условия льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых улучшаются. Правительство утвердило снижение первоначального взноса с 20% до 15%.



👍 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях выросла впервые с апреля — до 4,58% годовых по итогам третьей декады июля с 4,55% за вторую декаду.

👍 Траты россиян по картам по итогам месяца впервые оказались сопоставимы со значениями до начала пандемии, свидетельствуют данные ВТБ. В июле общий объем трат по банковским картам в эквайринговой сети банка составил 209 млрд рублей, превысив на 5% показатели как марта текущего года, так и июля 2019-го.

👍 Экономическая активность в РФ во втором полугодии будет восстанавливаться быстрее прежних ожиданий благодаря бюджетной и денежно-кредитной политике, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. По итогам 2020 года снижение ВВП прогнозируется в диапазоне 4,5—5,5%.

👍 Количество системообразующих организаций в зоне высокого риска еженедельно снижается, показывает мониторинг Минэкономразвития. Положительную динамику демонстрируют 19 отраслей, в том числе четыре отрасли вышли из зоны риска (количество проблемных компаний снизилось до уровня менее 30%).

👍 В реализации мер поддержки бизнеса задействованы все основные игроки российской банковской системы. По словам замминистра экономического развития РФ Ильи Торосова, во время преодоления последствий пандемии банковский сектор был важнейшим ретранслятором мер поддержки, реализуемых правительством РФ, и действовал профессионально.



👍 Москва в 2020 году заняла 18-е место в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index международного консалтингового агентства Tholons. За год российская столица улучшила свои позиции на пять пунктов.



Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍

