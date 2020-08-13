Продление и расширение Центробанком с 10 августа послаблений для российских кредитных организаций, введенных в связи с пандемией, маскирует снижение их кредитоспособности. Об этом, как передает ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Moody's.

«Принятое Банком России решение по продлению и расширению регуляторных послаблений маскирует реальную картину ухудшения показателей кредитоспособности российских банков и лишает их стимулов накапливать дополнительный капитал или использовать капитал более эффективно, что окажет негативное влияние на их кредитоспособность», — приводит пресс-служба слова вице-президента — старшего кредитного эксперта агентства Ольги Ульяновой.

Например, Банк России снизил требования к оценке риска при принятии решений о выдаче необеспеченных потребительских кредитов, выданных после 1 сентября 2020 года. Данное послабление направлено на то, чтобы банки продолжали выдавать ссуды, даже несмотря на снижение доходов населения на фоне пандемии и более строгий подход банков к оценке заемщиков, указали в агентстве.



Центробанк утвердил меры по поддержке потребительского кредитования Речь идет о снижении надбавок по новым и снижении буфера по ранее выданным необеспеченным потребительским кредитам.

В числе прочего ЦБ рекомендовал банкам продолжать до конца года реструктурировать кредиты физическим лицам и малым и средним предприятиям в связи с пандемией. Это позволит банкам отложить признание реструктурированных кредитов проблемными и отложить накопление убытков по ним теперь до 1 июля 2021 года, а не до 30 сентября 2020-го. По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 июля 2020 года банки реструктурировали примерно 3,5% кредитов физическим лицам и 14% кредитов МСП.