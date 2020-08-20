🔹 Чистая прибыль банковского сектора РФ в июле составила 131 млрд рублей (доходность на капитал — около 15% в годовом выражении), что выше среднемесячной прибыли в прошлом году (около 110 млрд рублей, без учета влияния перехода на МСФО 9) и почти в два раза лучше результата июня. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Банка России. Положительный финансовый результат после налогообложения в июле показали 258 банков (68% от общего количества кредитных организаций, действовавших на 1 августа 2020-го).

🔹 Сбербанк упраздняет должность сервисного менеджера в своих отделениях, сообщил источник и подтвердили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации. Такие сотрудники работали в крупнейших отделениях банка и выполняли функции помощника руководителя офиса по решению проблем клиентов. В Сбербанке пояснили, что в связи с решением основных технологических проблем нагрузка на сервисных менеджеров снизилась, а у руководителей офисов высвободилось время для работы с клиентами, поэтому потребность в данной должности отпала.

🔹 Центробанк прорабатывает вопрос ускорения реабилитации клиентов — исключения из черных списков и разблокировки их счетов, замороженных по «антиотмывочному» закону. В ЦБ отметили, что важно сохранить эффективность уже действующего механизма «обеления» — фактически признания клиентов невиновными и восстановления их в доступе к банковским услугам. С момента запуска опции по реабилитации банки аннулировали свыше 53 тыс. отказов, а из черного списка были исключены более 24 тыс. клиентов, уточнили в Банке России.

🔹 Объем привлечения внутренних госзаимствований в 2020 году может достичь 4,1 трлн рублей, что будет максимальным объемом за 15 лет. Это следует из отчета Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета за первое полугодие. В январе — июне Минфин разместил госбумаги только на 1,6 трлн рублей, то есть для выполнения годового плана ему нужно нарастить размещение ОФЗ во второй половине года. Без значительных госзаймов правительству не удастся покрыть дефицит федерального бюджета, который в этом году может достичь 5% ВВП (около 5 трлн рублей). В первом полугодии федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 955 млрд рублей, говорится в отчете СП.

