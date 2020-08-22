Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Сбербанк запустил новый вклад «Встречай осень». Депозит открывается в рублях в сумме от 50 тыс. рублей под 3,6—4% годовых, сроки — три, шесть месяцев, один или два года. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 30 сентября 2020 года. Также банк снизил процентные ставки по действующим депозитам в рублях.

Банк «Ренессанс Кредит» ввел новый вклад «Ренессанс Специальный». Депозит открывается в рублях в сумме от 100 тыс. рублей сроком на один год. Процентная ставка при оформлении вклада в отделении банка равна 4,9%, а при размещении средств через интернет- или мобильный банк — 5%. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. Также банк поднял процентные ставки по действующим депозитам в рублях.

Новикомбанк ввел вклад «Доходная осень». Депозит открывается в рублях от 500 тыс. рублей, срок — один год. Процентная ставка по вкладу устанавливается в зависимости от суммы размещения вклада — от 4,55% до 4,95% годовых. Пополнить его можно без ограничений, частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.