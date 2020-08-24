🔹 Опрошенные Банки.ру эксперты информационной безопасности предупреждают о распространении нового вида телефонного мошенничества. Злоумышленники под видом банковских сотрудников «для отмены подозрительной операции» убеждают жертву взять онлайн-кредит, который затем похищают. Онлайн-займы с их простотой и скоростью выдачи начали активно использовать мошенники, которые уговаривают жертв под различными предлогами оформить кредит дистанционно и перевести деньги на сторонний счет или карту.

🔹 Рост числа случаев аннулирования банковских лицензий по инициативе акционеров может стать тенденцией конца 2020 — начала 2021 года. Об этом говорится в новом «Индексе банковского здоровья» агентства «Эксперт РА». С начала 2020 года, несмотря на заморозку деловой активности, уже семь банков подали в ЦБ ходатайства о самоликвидации. По данным ЦБ, в июле тенденция к добровольной сдаче лицензии усилилась: в течение месяца регулятор аннулировал лицензии четырех кредитных организаций по их просьбе.

🔹 ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей. FinCERT на прошлой неделе разослал в банки бюллетень с описанием новой схемы хищения. При установке в мобильном банке одной из кредитных организаций возможности переводов по СБП была оставлена уязвимость, связанная с открытым API-интерфейсом. Злоумышленники через такую уязвимость получили данные счетов клиентов.

🔹 Банки.ру запускает новую рубрику Fingram. В краткой и понятной форме мы поделимся с вами основами финансовой грамотности. В этом выпуске: как поскорее избавиться от долговой нагрузки.