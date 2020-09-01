🔹 Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — максимум за 14 лет. Это следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

🔹 Чтобы защитить персональные данные россиян — покупателей иностранных интернет-магазинов, в «Деловой России» предлагают изменить законодательство. Организация предлагает идеи в области защиты персональных данных россиян при трансграничных платежах банковскими картами. Там подсчитали, что около 30% платежей по всем российским картам через Интернет уходят в адрес лидеров зарубежной электронной коммерции, объем таких трансакций превысил 300 млрд рублей.

🔹 Пандемия COVID-19 показала, что Россия — государство с передовыми технологиями, а не просто «страна-бензоколонка», как ее часто пытаются представить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос одной из школьниц о дистанционном образовании во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать». Темпы развития технологий нарастают в мире, оказывая влияние на самые разные жизненные сферы, констатировал он.

🔹 Россияне оценили долю «бесполезного труда» в своем рабочем графике. Так, респондентов, которые полагают, что каждая минута их рабочей деятельности наполнена смыслом, оказалось меньше половины (47%). По оценкам 53% респондентов, на бесполезный труд в среднем тратится почти треть рабочего времени (31%).