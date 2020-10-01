Максимальное возмещение по вкладам достигнет 10 млн рублей

Максимальная сумма возмещения по вкладам с 1 октября будет увеличена до 10 млн рублей. Повышенную страховку в случае отзыва лицензии у банка можно будет получить в особых случаях. Например, если вкладчик недавно получил на счет крупное наследство или доход от продажи квартиры и не успел разнести сумму по разным банкам. Кроме того, выплата до 10 млн рублей будет распространяться на счета и депозиты, которые открывались для сбора средств на капремонт многоквартирных домов. В остальных случаях возмещение от АСВ будет прежним — 1,4 млн рублей.

Соцвыплаты переходят на «Мир»

С 1 октября пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, выплаты за воздействие радиации, пособие по безработице и выплаты на детей от трех до семи лет будут начисляться исключительно на карту «Мир». Можно получать пособия и наличными, но если в заявлении указана карта, то это до должна быть карта национальной платежной системы. Переход пенсий и других выплат из ПФР на «Мир» продлен до 31 декабря.

Маркетплейс стартует со вкладов

В октябре на сайте Банки.ру запустится маркетплейс. Маркетплейс — это проект Центробанка, электронная платформа-супермаркет, на которой пользователи могут получать услуги банков, страховщиков и других финансовых организаций дистанционно, независимо от своего местонахождения и в формате 24/7. Банки.ру станет одной из витрин-агрегаторов финансовых продуктов в этой экосистеме. На сайте и прежде можно было сравнивать и выбирать наиболее выгодные вклады, кредиты или страховки, но в скором времени их можно будет оформить прямо на портале Банки.ру. Так, в октябре эта опция станет доступной для депозитов.

Бюджетникам повысят зарплаты

Зарплаты работников бюджетных учреждений и государственных органов, а также персонала воинских частей, ФСИН и судов с 1 октября будут проиндексированы на 3%. Размер надбавки определяется официальным уровнем инфляции за предыдущий год.

Возвращается обязательный техосмотр для ОСАГО

С марта в связи с коронавирусом и карантинными мерами для автовладельцев были приняты временные послабления — им разрешили покупать полис ОСАГО без прохождения техосмотра. Уже с 1 октября водителям снова придется получать диагностическую карту для страховки. К тому же даже те, кто смог купить полис без техосмотра, должны будут его пройти в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года. Банк России рекомендовал страховщикам проверять эти сведения самостоятельно через автоматизированные системы.

ЦБ ужесточит регулирование МФО и ломбардов

С 12 октября ЦБ сможет ограничивать работу микрофинансовой организации, если та не исполняет предписания регулятора или воспрепятствует проведению проверки. При этом МФО придется разместить информацию о предписании ЦБ в своих отделениях и на сайте. Кроме того, меняются принципы регулирования ломбардов. Теперь Банк России введет специальный реестр ломбардов, и организации, не вошедшие в список, не смогут так называться. Сумма займа в ломбарде не должна будет превышать оценочной стоимости заложенной вещи, а продажа невостребованной вещи дороже 300 тыс. рублей должна будет проводиться на открытых торгах.

Переплату по налогу можно будет зачесть для любого другого налога

Ограничение, по которому переплату по налогу разрешалось зачесть только в счет налога того же вида (федерального, регионального или местного), отменено с 1 октября. Теперь если переплатили за транспортный налог, излишек можно направить на уплату НДФЛ. То же касается пеней и штрафов.