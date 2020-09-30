🔹 Клиенты крупных банков стали чаще сообщать о возникновении просрочек по ссудам, хотя ранее они подавали заявки на кредитные каникулы или реструктуризацию. На такую проблему пожаловались на портале Банки.ру, в частности, заемщики СберБанка, которые утверждают, что при обращении за кредитными каникулами получали уведомления от банка, что отсрочка одобрена, а сейчас узнали о допущенной просрочке.

🔹 В России в 2021 году планируется создать государственную платформу для мониторинга государственных информационных систем и учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации (используется на сайте госуслуг) и взаимодействия с гражданами. Скомпрометированные данные попадут в единую базу данных, а ресурсы, использующие их, будут автоматически заблокированы. Также система будет определять источник утечки и искать злоумышленников. На создание платформы уйдет 1,4 млрд рублей из федерального бюджета с 2021 по 2024 год.

🔹 Качество кредитных портфелей банков за время первой волны пандемии заметно снизилось. По оценке ЦБ, российские банки увеличили кредиты второй стадии по МСФО в 1,3—1,7 раза — на середину 2020 года она достигла 12,4%. По кредитам физлицам доля выросла с 3,9% до 6,5%. Об этом рассказал директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. Доля кредитов третьей стадии (просроченные более чем на 90 дней) по корпоративному портфелю сократилась с 8,5% до 8,3%, а по розничному — выросла с 5% до 5,5%.



🔹 Рестораны и кафе не смогут включать в счет чаевые и другие платежи, не касающиеся стоимости самих блюд, следует из новых правил оказания услуг общественного питания. Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Новые правила, направленные на защиту прав потребителей услуг общественного питания, утверждены постановлением правительства РФ от 21 сентября 2020 года и будут действовать с 1 января 2021-го.

