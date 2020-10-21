Центробанк определил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь 2020 года . Показатели изменились разнонаправленно по сравнению с октябрьскими ориентирами: в основном снизились в рублевом сегменте и преимущественно выросли в валютном, свидетельствуют данные регулятора.

Базовая доходность определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств. Показатели, служащие ориентиром на ноябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 октября 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

Базовая доходность рублевых вкладов снизилась для сегмента «до востребования» и для сроков от трех месяцев до полугода и от полугода до года, а для самых краткосрочных (на срок до трех месяцев) и самых длинных (на срок свыше года) депозитов — повысилась. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Октябрь 5,102

4,009 4,684 5,318 5,527 Ноябрь 5,074 4,287 4,668 5,21 6,208

В долларовом сегменте базовая доходность увеличилась по всем срочным депозитам, кроме продуктов на срок свыше года: по ним, а также по счетам и вкладам до востребования средняя ставка несколько снизилась.



Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Октябрь 0,281 0,44 0,534 0,865 1,159 Ноябрь 0,255 0,708 0,82 1,055 1,139

Базовая доходность бессрочных вкладов и счетов в евро осталась на уровне октябрьского ориентира. Для всех депозитов, привлекаемых на определенный срок, показатели базовой доходности заметно повысились.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Октябрь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,04 Ноябрь 0,008 0,54 0,542 0,543 0,548

Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле этого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов, при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала этого года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го. Теперь для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 п. п. и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.



Напомним, что ЦБ в этом году уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 процентного пункта в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). На последнем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 18 сентября она была сохранена на указанном уровне. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 23 октября 2020 года. Опрошенные Банки.ру аналитики не ждут изменения ставки по его итогам. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

