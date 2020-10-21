🔹 Банк России на заседании совета директоров 23 октября снова оставит ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, считают все опрошенные Банки.ру аналитики. На решение ЦБ может повлиять рост инфляции, давление на рубль и ожидание волатильности на предстоящих выборах в США. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что пространство для дальнейшего снижения есть, но Банк России будет оценивать целесообразность его использования.

🔹 Центробанк определил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь 2020 года. Показатели изменились разнонаправленно по сравнению с октябрьскими ориентирами: в основном снизились в рублевом сегменте и преимущественно выросли в валютном. Базовая доходность определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств.

🔹 Ставки по вкладам в ближайшие месяцы могут оказаться еще менее выгодными, так как снижение ключевой ставки ЦБ до исторического минимума еще не полностью отразилось на продуктах, говорят банковские аналитики. В то же время проценты по займам не станут доступнее, поскольку риски просрочек из-за новой вспышки заболеваемости коронавирусом повышаются.



🔹 Федеральная налоговая служба проводит рейды, чтобы выявлять и наказывать тех, кто работает нелегально, рассказал президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. По его словам, сейчас также есть проблема: работодатели принудительно переводят наемных сотрудников на самозанятость.