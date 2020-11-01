Льготную ипотеку на новостройки продлевают

Программа субсидирования ипотечной ставки на покупку жилья в новостройках была запущена в апреле 2020 года и предполагалась до 1 ноября. По ней банки выдавали жилищные займы по ставке не выше 6,5%. Программа имела успех, привела к рекордным объемам ипотечных выдач и поддержала застройщиков в период пандемии. Поэтому правительство решило ее продлить на тех же условиях до 1 июля 2021 года.

Автовладельцы получат электронные ПТС и онлайн-урегулирование при ДТП



С 1 ноября прекратится выдача бумажных паспортов транспортных средств (ПТС). Теперь на новые ввозимые из-за рубежа и производимые в России машины будут выдавать исключительно электронные ПТС. В них хранится информация об истории автомобиля, в том числе об обслуживании и ДТП. При этом оборот бумажных ПТС пока не прекратится, решение о переходе на электронный вариант за автовладельцами.

Кроме того, с ноября на всей территории России заработает мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Это сервис, разработанный Российским союзом автостраховщиков, ЦБ и Минкомсвязью. Приложение позволяет оформить мелкие ДТП по европротоколу онлайн. С ноября прошлого года оно работало в тестовом режиме в пяти регионах, но теперь будет доступно для жителей всей страны.

Крупные торговые сайты-агрегаторы примут «Мир»



С 1 ноября крупные торговые сайты-агрегаторы обязаны принимать карты «Мир» по желанию покупателя. Пока это касается компаний с годовой выручкой более 40 млн рублей, но порог будет снижаться со временем. Так, с 1 марта закон распространится на агрегаторы с объемом выручки от 30 млн рублей, а с 1 июля 2021 года — от 20 млн рублей.

Для обманутых дольщиков упростят повторное использование маткапитала

Раньше дольщики, вложившие в покупку жилья материнский капитал, но из-за банкротства застройщика получившие вместо квартиры компенсацию, должны были возвращать средства маткапитала в Пенсионный фонд. Получить их заново они могли только через суд. Закон существенно упростил всю процедуру. Теперь Фонд защиты прав дольщиков будет самостоятельно возвращать средства маткапитала в ПФР, а граждане автоматически получат право на их повторное использование.