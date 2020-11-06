🔹 Высшая школа экономики предложила существенно поднять налоги на неинвестируемые доходы состоятельных граждан и неинвестируемые средства корпораций. Речь идет о ставке налога в 20—24% для доходов физлиц свыше 12 млн рублей и 24 млн рублей в год и о возвращении к ставке в 24% или даже 30% по налогу на прибыль компаний в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета. В Минфине, комментируя эту идею, напомнили о решении облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы граждан свыше 5 млн рублей и подчеркнули, что другие варианты корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль сейчас не рассматриваются. В Совете Федерации заявили, что парламентарии не поддержат предложение специалистов ВШЭ: сейчас сложная ситуация в экономике, и оказывать давление на бизнес и граждан повышенными налогами нецелесообразно.

🔹 Банк России предложил концепцию нового вида индивидуального инвестиционного счета — ИИС-О. Он предполагает накопление и инвестирование средств на образование ребенка и дает налоговую льготу в виде освобождения от НДФЛ инвестиционного дохода от вложения в ценные бумаги. Новый счет можно открывать параллельно с ИИС первого или второго типа. Средства ИИС-О могут принадлежать и ребенку, то есть их нельзя будет изъять, например, по долгам родителя. Использовать эти деньги предполагается лишь на образование, а также на оплату сопутствующих расходов (проживания, питания, проезда, стажировок).



🔹 Россияне в октябре стали покупать меньше продуктов «карантинного набора». Так, по сравнению с сентябрем они приобрели на 28—30% меньше гречки, манки и геркулеса. Рис, макароны и соль граждане покупали на 3—5% реже, консервы — на 6%, тушенку — на 2%. Как полагают в Минпромторге, это связано с тем, что у людей еще остались большие запасы продовольствия с тех пор, как они закупили его в первую волну пандемии. Оснований для новых волн ажиотажного спроса нет, считают в ведомстве.

🔹 Вышел четвертый выпуск подкаста Банки.ру «Это к деньгам». Ведущие продолжают формировать свои портфели: в этом выпуске инвестшоу они покупают облигации, а эксперт разъясняет, что это такое и как можно заработать на этом инструменте.

