🔹 Граждане России ожидают, что через три месяца доллар будет стоить 85 рублей, а через год — 90 рублей, говорится в исследовании ВЦИОМ. Тем не менее хранить сбережения россияне предпочитают именно в рублях — в октябре так делали 61% респондентов, 8% предпочитали доллар, 6% — евро, 1% — другие валюты, 35% опрошенных не имели сбережений.

🔹 Ставки по вкладам все еще привлекательны для людей, для которых надежность важнее доходности, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она добавила, что Банк России поддерживает рост розничного кредитования и сохраняет над ним контроль. Регулятор также не наблюдает «пузырей» и рисков для стабильности рынка ипотеки.



🔹 Банки предложили регулятору создать единое IT-решение для внедрения основных функций в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в ЦБ. По действующим правилам, банк с лицензией на работу с физлицами должен реализовать весь функционал сервиса СБП последовательно: сначала — переводы между физлицами по номеру телефона (C2C), затем — проведение оплат по QR-коду (С2В). При этом не учитывается количество открытых счетов физлиц в этой кредитной организации и обороты по ним, отмечается в письме.

🔹 Страховые компании и банки предложили ЦБ разработать стандарт по минимальному расчету стоимости ипотечного полиса и утвердить его единую табличную форму. Также предлагается проводить мониторинг и контроль тарифов. Об этом говорится в письме Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации банков России в Центробанк и Минфин.