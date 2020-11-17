🔹 Злоумышленники пробуют записывать односложные голосовые ответы клиентов по телефону, чтобы в дальнейшем попытаться получить доступ к их счетам через биометрические системы банков, но массовым такое мошенничество не станет, считает первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. Тем не менее он советует не продолжать разговор с мошенниками и избегать в разговоре простых слов вроде «да» и «нет».



🔹 Бизнес решил ужесточить уже действующие ограничения и добровольно ввел новые, чтобы избежать повторного локдауна. Среди них — горячая линия для граждан для жалоб на нарушения со стороны персонала компаний, запрет на рукопожатия в офисе и отказ от использования многоразовой посуды. Об этом говорится в презентации Минэкономразвития.

🔹 Российские банки с лицензией брокера смогут с 24 ноября предоставлять клиентам возможность пополнять и снимать средства на брокерских счетах через Систему быстрых платежей (СБП), пишут СМИ, ссылаясь на представителя ЦБ. Это произойдет из-за вступления в силу обновленного положения «О платежной системе Банка России». Решение ЦБ может стимулировать конкуренцию на рынке и упростить развитие линейки брокерских услуг у небольших и средних банков.

🔹 Почти половина россиян (48%) рассчитывают, что курс доллара в начале 2021 года останется на уровне 80 рублей, евро — 95 рублей, свидетельствуют данные исследования Rambler Group. В следующем году россияне собираются перераспределить свои денежные ресурсы в сторону самого необходимого, однако совсем отказываться от крупных покупок не собираются. Половина опрошенных рассчитывают в 2021-м и копить, и тратить денежные средства.