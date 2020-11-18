🔹 В среднесрочной перспективе правительству может понадобиться ужесточить требования к стажу будущих пенсионеров и повысить страховые взносы для бизнеса. Без этих мер после 2030 года уровень пенсий по отношению к зарплатам в стране упадет ниже нынешнего уровня и к 2050-му снизится до 27% против 34% в 2018 году. К такому выводу пришли эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

🔹 Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Это следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые разработала ассоциация банков «Россия» (АБР), она намерена отправить эти предложения в ЦБ. Клиент должен успеть сообщить, что операции по карте проводятся без его согласия, не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о совершении трансакции. Сейчас закон позволяет проводить процедуру оспаривания трансакции только до зачисления средств на счет получателя, максимальный срок приостановки операции составляет пять дней.

🔹 Онлайн-ретейлер Ozon выплатил СберБанку неустойку в размере 1 млрд рублей в рамках урегулирования спора из-за разорванного соглашения о намерениях между компанией, ее основными акционерами и банком. Об этом говорится в материалах Ozon, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Стороны заключили мировое соглашение 12 ноября, отказавшись от взаимных претензий. Ozon не стал признавать за собой какие-либо нарушения, но компания в конечном счете выплатила СберБанку 1 млрд рублей. Ozon предупредил инвесторов о том, что подобные ситуации могут повторяться в будущем.

🔹 Эксперты британской компании Economist Group назвали самые дорогие города для жизни при пандемии. Доклад был составлен на базе сравнительного анализа цен на 138 товаров и услуг в разных городах, включая цены на продукты питания, одежду, стоимость аренды жилья и затраты на обучение детей в образовательных учреждениях. Исследователи подчеркнули, что за прошедшие 12 месяцев больше всего увеличились цены на табак, а также на бытовую электронику в условиях карантинных мер по всему миру.

