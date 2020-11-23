Агентство по страхованию вкладов предъявило новые денежные требования к лицам, контролировавшим банк «Югра», на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей, свидетельствует сообщение , размещенное на днях на сайте АСВ.

Как уточняется, заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы 17 ноября. Агентство требует с восьми физических лиц, АО «Комплексные инвестиции» и АО «Нефтяная компания Дулисьма» свыше 439,9 млн рублей и отдельно с этих же восьми физлиц, «Комплексных инвестиций» и компании Sinclare Holdings Limited почти 1,183 млрд рублей.

Среди ответчиков указаны Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры», бывший председатель правления и член совета директоров банка Дмитрий Шиляев (как сообщалось, оба они находятся под следствием), бывшие члены совета Алексей Нефедов (также находится под следствием; его, Хотина и Шиляева в октябре освободили из-под домашнего ареста, но в середине ноября вновь отправили под домашний арест), Юрий Гусев, бывший член правления Юрий Мельников и еще несколько лиц. Напомним также, что АО «Комплексные инвестиции» входило в число юрлиц, через которые Алексей Хотин владел своей долей в банке. Относительно НК «Дулисьма» ранее в ноябре сообщалось, что кассация подтвердила отказ банку «Югра» в банкротстве этой компании Хотина.

Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам «Югры».



АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.

