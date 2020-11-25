Центробанк определил базовый уровень доходности вкладов на декабрь 2020 года . По сравнению с ноябрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась, но есть исключение, свидетельствуют данные регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на декабрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 ноября 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

Базовая доходность рублевых вкладов снизилась для всех сроков размещения.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь 5,074

4,287

4,668 5,21 6,208

Декабрь 4,878 4,197 4,303 4,902 5,327

В долларовом сегменте базовая доходность уменьшилась по всем срочным депозитам, кроме продуктов на срок до востребования: по ним средняя ставка несколько выросла — на 0,051 процентного пункта (повышение средней ставки выделено в таблице жирным шрифтом).



Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь 0,255 0,708

0,82

1,055

1,139 Декабрь 0,306

0,473

0,428

0,662

1,066



Базовая доходность бессрочных вкладов и счетов в евро в основном осталась на уровне ноябрьского ориентира. Менее выгодно стало размещение средств на сроки свыше года (на 0,007 п. п.).

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,04 Декабрь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,033

Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле этого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов, при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала этого года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го. Теперь для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 п. п. и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.



Напомним, что ЦБ в этом году уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

