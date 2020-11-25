Центробанк определил базовый уровень доходности вкладов на декабрь 2020 года. По сравнению с ноябрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась, но есть исключение, свидетельствуют данные регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на декабрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 ноября 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.
Базовая доходность рублевых вкладов снизилась для всех сроков размещения.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Ноябрь
|
5,074
|4,287
|4,668
|5,21
|6,208
|
Декабрь
|4,878
|4,197
|4,303
|4,902
|5,327
В долларовом сегменте базовая доходность уменьшилась по всем срочным депозитам, кроме продуктов на срок до востребования: по ним средняя ставка несколько выросла — на 0,051 процентного пункта (повышение средней ставки выделено в таблице жирным шрифтом).
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Ноябрь
|0,255
|0,708
|0,82
|1,055
|1,139
|
Декабрь
|0,306
|0,473
|0,428
|0,662
|1,066
Базовая доходность бессрочных вкладов и счетов в евро в основном осталась на уровне ноябрьского ориентира. Менее выгодно стало размещение средств на сроки свыше года (на 0,007 п. п.).
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Ноябрь
|0,008
|0,01
|0,01
|0,01
|0,04
|
Декабрь
|0,008
|0,01
|0,01
|0,01
|0,033
Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле этого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов, при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала этого года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го. Теперь для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 п. п. и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.
Напомним, что ЦБ в этом году уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.