Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 Возможности многофункциональных центров по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу будут расширяться. Изменения в правила работы таких центров своим постановлением утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Предполагается, что в МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы, включая отчетность, в электронной форме в различные ведомства и организации.

👍 На едином портале государственных и муниципальных услуг запущен новый механизм получения согласия граждан на проактивное информирование о мерах социальной направленности, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Как уточняется, это первый шаг к проактивному назначению полагающихся выплат.

👍 Условия программы кредитования бизнеса под 2% на поддержку занятости упрощены. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Среди ключевых изменений в программе — упрощение процедуры мониторинга средней заработной платы, которая будет выплачиваться работникам заемщика в период с 1 декабря по 1 апреля 2021 года.

👍 Российские банки в октябре выдали ипотеку на 546,4 млрд рублей, установив новый исторический максимум, говорится в информационном бюллетене Банка России. Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, в октябре 2020 года снизилась до 7,31% против 7,32% в сентябре 2020-го (в октябре 2019-го ставка составляла 9,40%).