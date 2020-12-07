🔹 В России могут упростить процедуру и сроки получения вычетов НДФЛ для граждан. Проектом федерального закона Минфин предлагает упростить порядок и сократить сроки получения налоговых вычетов, а также автоматизировать соответствующие процессы администрирования. Изменения коснутся выплат за покупку жилья и погашения процентов по целевым займам (кредитам), а также операций с индивидуальным инвестиционным счетом.

🔹 ЦБ рассматривает возможность предоставления гражданам отдельного пенсионного налогового вычета (ПНВ), о котором ранее просили негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Сейчас взносы на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), а также добровольные взносы в рамках накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования включаются в социальный налоговый вычет, максимальная сумма по которому в совокупности ограничена 120 тыс. рублей.

🔹 Россияне массово закрывают не только рублевые, но и валютные депозиты. С начала года клиенты банков забрали свыше 1 трлн рублей. Не лучше дела со сбережениями в валюте: за год с небольшим россияне вывели из банков 15 млрд долларов. Объем таких вкладов — на минимуме за девять лет. Самая мощная волна пришлась на март, при первом ударе пандемии и обвале рубля — минус 5 млрд долларов.

🔹 Нам часто приходится слышать слова или понятия, значения которых до конца не понимаем. Проведя небольшой опрос, представляем вам подборку таких популярных слов на финансовую тему. Сохраняйте себе в закладки и пишите нам, значение каких еще терминов непонятно.