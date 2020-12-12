Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Роструд зафиксировал снижение задолженности по зарплатам, а также уменьшение количества несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в РФ в 2020 году. Об этом заявил глава ведомства Михаил Иванков.

👍 Российские регионы получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетных систем. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На этот раз из резервного фонда выделят 10 млрд рублей. Их распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну.

👍 Правительство РФ избавит граждан от необходимости предоставлять документы о праве на налоговый вычет при покупке квартиры. Граждане РФ смогут получить вычеты по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте ФНС, не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения. Законопроект одобрен на заседании правительства РФ. В ближайшее время он будет направлен в Госдуму.

👍 Порядка трети российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2021 году, выяснил сервис «Работа.ру». В соответствующем опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек (представители компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты) из всех регионов страны.