У Банка России в настоящий момент осталось совсем небольшое пространство для снижения ключевой ставки, но в случае существенного изменения условий показатель может быть уменьшен и до уровня ниже 4%. Об этом заявила в интервью агентству Bloomberg глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, снижение ключевой ставки до такого низкого уровня — «не базовый сценарий». Председатель ЦБ при этом не уточнила, какое решение регулятор планирует принять на ближайшем заседании по ставке 18 декабря.

«Мы будем обсуждать все варианты, поскольку имеются разнонаправленные тренды», — приводит информагентство слова Набиуллиной, которая уточнила, что рост числа случаев заражения COVID-19, вероятно, окажет сдерживающее воздействие на инфляцию, в то время как некоторые более краткосрочные факторы работают в противоположном направлении.

Пространство для снижения ставки в базовом сценарии ЦБ очень ограниченное, дала понять глава регулятора.

Набиуллина: Банк России видит пространство для смягчения ДКП, однако есть риски Риск от второй волны коронавируса окажет давление на дезинфляционную ситуацию, считает глава ЦБ.

В этом году ЦБ РФ уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 процентного пункта в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). На последнем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 23 октября, как и до этого в сентябре, она была сохранена на указанном уровне.

Как напоминает Bloomberg, МВФ в недавнем докладе рекомендовал российскому Центробанку пойти на смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы и предупредил, что инфляция может уйти ниже таргета Банка России в 4% и оставаться на этом уровне долгое время.

Набиуллина отметила в интервью, что рост потребительских цен в России к концу этого года может составить 4,5%. По ее словам, инфляция может достичь пика в феврале 2021-го, но не превысит 5%. Инфляционные ожидания какое-то время могут сохраняться на повышенном уровне, и регулятор учтет этот фактор при принятии решения по ставке на следующей неделе, добавила Набиуллина.



По ее словам, ЦБ должен «тщательно оценить», являются ли факторы, обусловившие недавнее ускорение инфляции, временными, при этом регулятор все еще предполагает, что в следующем году дезинфляционное давление будет превалировать.