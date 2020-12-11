🔹 Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка «Онего» (регистрационный номер 2484, Петрозаводск) и у банка «ФинТех» (регистрационный номер 3499, Москва). Агентство по страхованию вкладов не позднее 25 декабря начнет расчеты с вкладчиками банка «Онего». Банк «ФинТех» не имел права привлекать средства физлиц во вклады и не включен в систему страхования вкладов.

🔹 Wildberries может приобрести небольшой банк «Стандарт-Кредит», пишут СМИ, ссылаясь на источники. На базе лицензии этого банка ретейлер намерен реализовывать карточные программы лояльности, включая подарочные карты, а также осуществлять расчеты с многочисленными поставщиками товаров, представленных на площадке. В Wildberries не стали комментировать эту информацию.

🔹 Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley пересмотрели целевой прогноз по паре доллар/рубль на следующий год в сторону позитива. Аналитики взяли в расчет дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

🔹 Все говорят, что декабрь — лучшее время, чтобы открыть индивидуальный инвестиционный счет, поэтому ведущие инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» решили срочно разобраться, что же это такое. Финансовый консультант, эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина объясняет, чем ИИС отличается от обычного брокерского счета, когда его лучше открывать и пополнять и какие существуют типы налоговых вычетов. А руководитель инвестиционного направления Банки.ру Алексей Новиков рассказывает о возможностях, которые при этом открываются у посетителей портала.

