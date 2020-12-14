



🔹 Бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца, пишут СМИ, ссылаясь на два источника, которые участвуют в совещаниях по стабилизации цен с ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС). Речь идет о 95 рублях за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и 110 рублях — на полке, а также о 36 и 45 рублях за один килограмм сахара соответственно. Соглашения торговых сетей с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен будут заключены 18 декабря.

🔹 В ближайшее время депутаты намерены ликвидировать пробел в законодательстве, касающийся ненормированного рабочего дня и заключения срочных трудовых договоров, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Он отметил, что многие работодатели идут на нарушения трудовых норм, считая, что если они запишут в трудовом договоре, что рабочий день — ненормированный, то они имеют право привлекать сотрудника к работе когда захотят, в том числе ночью, в выходные и праздники.

🔹 Бывает, получил доход и хочется вложить его во что-то не только прибыльное, но и полезное для всей планеты. Можно, конечно, купить что-нибудь экологичное, перевести в Greenpeace или Грете Тунберг, а можно приобрести «зеленые» облигации.

🔹 Финансовый квиз Банки.ру пройдет в онлайн-формате 18 декабря. Интеллектуальная битва начнется в 17:00 мск и продлится около полутора часов. Квиз состоит из четырех раундов, а все вопросы так или иначе связаны с финансами. Победитель будет признан «Мегамозгом Банки.ру». Регистрация продолжается и завершится в 12:00 мск 18 декабря. Если вы уже направили свою заявку ранее после старта предварительной регистрации, второй раз этого делать не нужно. С полными правилами можно ознакомиться здесь .