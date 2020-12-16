🔹 На последнем заседании в 2020 году совет директоров Банка России снова примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне — 4,25% годовых. Такого мнения придерживаются все аналитики, опрошенные Банки.ру. Эксперты признают, что в пользу снижения ключевой ставки на ближайшем заседании осталось немного аргументов.

🔹 Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в ноябре 2020 года вырос на 0,4% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года — снизился на 16,8%. Об этом свидетельствуют данные сводки Центробанка. По сравнению с декабрем 2019-го рубль ослабил позиции к доллару на 18,3% по номинальному курсу и, по оценке, на 15,8% — по реальному. Ослабление за январь — ноябрь текущего года по отношению к аналогичному периоду 2019-го составило 9,6% и 7,4% соответственно.

🔹 Минфин подготовил поправки, которые расширяют доступ налоговиков к банковской тайне — они смогут получать данные об операциях по счетам банков и их клиентов не только по запросу, как сейчас, а в рамках регулярного информационного обмена с ЦБ. Банк России, в свою очередь, сможет получать от ФНС сведения, составляющие налоговую тайну. Такой «обмен тайнами» должен повысить эффективность налоговиков по выявлению схем минимизации налогов.

🔹 Ассоциация «Финтех» (АФТ) предлагает банкам создать платформу-агрегатор поставщиков услуг ЖКХ, которая будет обеспечивать банки возможностью проводить любые платежи для населения, тем самым снижая уровень монополизации на рынке. АФТ хочет запустить проект «Платформа-агрегатор поставщиков услуг (платформа ЖКХ)». Расчеты в системе будут происходить с помощью СБП. Тарифы на платежи будут ограничены 0,4—0,7% в зависимости от поставщика услуги, для граждан — бесплатны.

