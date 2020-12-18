🔹 Центробанк по итогам заседания совета директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина усомнилась в наличии пространства для дальнейшего снижения ставки. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Центробанк ожидает быстрого восстановления экономики весной 2021 года.

🔹 Аналитический центр Банки.ру исследовал факторы, определявшие динамику ставок по банковским рублевым вкладам в 2020 году. Ставки снижались на протяжении большей части года, но робкие надежды вкладчиков на рост доходности депозитов не лишены оснований, следует из материала «Ставки по рублевым вкладам: с надеждой на инфляцию и дефицит бюджета».

🔹 Нордеа Банк, входящий в скандинавскую группу Nordea, принял окончательное решение об уходе с российского рынка. Банк будет сворачивать работу в течение следующего года, но уже начал сокращение обслуживания клиентов и операций в стране, сообщил предправления банка Михаил Поляков. По его словам, банк проведет добровольную самоликвидацию, продавать его не планируется.

🔹 Ведущие инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» заинтересовались психологией инвестирования и очень хотят поговорить об этом. Заместитель директора департамента доверительного управления «Фридом Финанса» Игорь Чесноков помогает им разобраться, с какими психологическими ловушками сталкиваются начинающие инвесторы, как подготовиться к ним заранее и можно ли обратить эмоции себе на пользу.

