🔹 Банки традиционно предлагают клиентам подарки, повышенный кешбэк и выгодные ставки к Новому году. Банки.ру изучил праздничные акции для клиентов кредитных организаций из топ-30 по объему вкладов физлиц.

🔹 Центробанк установил базовый уровень доходности вкладов на январь 2021 года. По сравнению с декабрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась для вложений в рублях и долларах (но есть несколько исключений) и не изменилась в евро. Кстати, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады декабря составила около 4,49% годовых, повысившись с примерно 4,46% за первую декаду текущего месяца.

🔹 Политические противоречия приводят к фрагментации мировой экономики. Такой вывод содержится в докладе гонконгской инвестиционно-консалтинговой компании Gavekal Research. Как отмечается в документе, мир разобьется на три отдельные экономические зоны, в каждой из которых будет своя валюта (доллар, евро или юань), свой финансовый центр (Нью-Йорк, Лондон или Гонконг) и рынок облигаций, а также собственные цепочки поставок.

🔹 Из-за нехватки рабочих рук ряд объектов может быть не введен в строй вовремя, заявили в Национальном объединении строителей РФ. Сокращение иностранной рабочей силы в 2020 году составило от 20% до 50% в разных регионах. Максимальный отток зафиксирован в сфере услуг — 33,5%, деятельности домашних хозяйств — 28,6%, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — 25,8%, а также в строительстве — 22,2%.

