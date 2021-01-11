Росбанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта. Теперь денежные средства на покупку готовой квартиры / доли или новостройки в зависимости от первоначального взноса клиента предоставляются под 8,59—9,09% годовых. При приобретении отдельной комнаты ставка составит 9,09% годовых, а при приобретении последней комнаты / доли будет равна 8,59% годовых. Оформить кредит на приобретение апартаментов или гаражей/машино-мест можно по ставке 8,59% годовых. Ставка при покупке готовой загородной недвижимости составляет 9,59% годовых. Целевой заем под залог имеющейся недвижимости выдается под 8,59% годовых. На момент до подтверждения целевого использования средств применяется надбавка к ставке в размере 2 п. п.

Также в банке можно получить финансирование на улучшение жилищных условий по ставке от 11,59% годовых. Кредит на первоначальный взнос выдается на один, два или три года под 9,34—10,49% годовых. Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, стало возможно под 8,39—8,89% годовых. На момент до оформления залога в пользу банка применяется надбавка к ставке в размере 1 п. п.

«Также банк запустил новую ипотечную программу «Ваша дача», по условиям которой клиенты с «улицы» могут купить любую загородную недвижимость (дом, часть дома, таунхаус) под залог имеющейся у заемщика в собственности недвижимости под 8,59% годовых», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

При оформлении кредита на сумму более 5 млн и 3 млн рублей при покупке недвижимости в Москве и иных регионах соответственно в банке продолжает применяться скидка к итоговой ставке в размере 0,5 п. п. На аналогичную скидку по-прежнему могут претендовать и зарплатные клиенты банка. Процентные ставки по всем ипотечным программам снижаются на 0,5 п. п., 1 п. п., 1,5 п. п. при оплате заемщиком добровольной комиссии в размере 1%, 2,5%, 4% от суммы кредита соответственно, но не менее 10,5 тыс. рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 8 тыс. рублей — для других регионов.

Ипотека оформляется на срок, не превышающий 25 лет, в сумме от 600 тыс. рублей для Москвы и Подмосковья, от 300 тыс. рублей для других регионов. Минимальный первоначальный взнос зависит от приобретаемой недвижимости и составляет от 15% собственных средств заемщика при покупке квартиры или последней комнаты/доли, 20% — апартаментов, 25% — гаражей / машино-мест / отдельной комнаты (доли) и 50% — загородного дома. При наличии сертификата на материнский (семейный) капитал первоначальный взнос может быть снижен до 5% стоимости жилья (в зависимости от программы). При этом остаток средств по сертификату МК не может уменьшать размер стандартного первоначального взноса более чем на 10% от стоимости приобретаемого жилья

При подтверждении дохода справкой по форме банка ставка вырастет на 0,5 п. п., при получении кредита без подтверждения дохода — на 1 п. п., а для ИП и собственников бизнеса надбавка составит 0,75 п. п. При подтверждении дохода ИП или собственника бизнеса бухгалтерской, налоговой или финансовой отчетностью итоговая ставка дополнительно увеличится на 0,5 п. п. При отказе от личного или имущественного страхования ставка увеличивается на 1,5 п. п., от титульного — на 1 п. п. Надбавки суммируются.

Аналогичное снижение ставок произошло в банках, выдающих ипотеку по стандартам «Росбанк Дом».