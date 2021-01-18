🔹 Следственный комитет России (СКР) предлагает усилить уголовную ответственность для физлиц за уклонение от уплаты налогов, сообщила зампред СК России Елена Леоненко. Она отметила, что для индивидуальных предпринимателей сейчас срок давности преступлений — два года. Ведомство также рассматривает возможность закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе положения о сохранении ареста на имущество.

🔹 ЦБ может направить в комитет по финансовому рынку Госдумы законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированному инвестору, доработанный с учетом замечаний участников рынка. По данным СМИ, в результате удалось смягчить ограничения для ряда финансовых инструментов. Так, сокращен срок ограничений на выполнение ряда операций с конца 2022 года до 1 октября 2021 года. Это коснулось, в частности, срочных биржевых сделок, сделок РЕПО с центральным контрагентом, сделок с ценными бумагами из третьего списка.

🔹 Группа сенаторов и депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит в законодательство РФ понятие «многофункциональное здание» для определения правового статуса апартаментов. Документ предлагает определить порядок обслуживания помещений в многофункциональном здании, взимания платы за коммунальные услуги, особенности долевого участия при строительстве таких объектов и регистрации собственников в апартаментах. Ранее президент РФ поручил правительству до 1 августа внести изменения в законодательство для определения правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе жилых.

🔹 Один из главных пунктов в инвестировании — доверие брокеру. В нем должно быть все прекрасно: и тариф, и комиссии, и удобство в работе. Любые негативные моменты — это повод задуматься и, возможно, сменить брокера. Подходящий брокер — половина успеха в торговле ценными бумагами. А как сменить его, если у вас уже есть и портфель, и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), — читайте и сохраняйте.

