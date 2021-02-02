🔹 Московская и Санкт-Петербургская биржи планируют с 1 марта удлинить торги на валютном и срочном рынках на три часа, запуская утреннюю сессию с 7:00. Об этом СМИ рассказали два источника на фондовом рынке и управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич. По его словам, в результате восточные регионы России смогут торговать в более комфортное для них время. Это также будет удобно инвесторам из Азии (Гонконга, Сингапура, Индии).

🔹 Правительство поддержало законопроект депутатов о запрете для банков автоматически ставить отметки, подтверждающие согласие клиента с условиями договора и получением дополнительных услуг. Документ вносит поправки в закон о потребкредите: в нем предлагается уточнить, что заемщик должен выражать свое согласие с общими условиями кредитного договора или с получением дополнительных услуг только собственноручной подписью.

🔹 Кредиторская задолженность компаний-банкротов (задолженность перед поставщиками, подрядчиками, персоналом и бюджетами) по итогам 2019 года составила 1,9 трлн рублей, или 3,8% от совокупной кредиторской задолженности в России, следует из расчетов рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). При банкротствах кредиторам возвращается не более 5% от суммы долга. Таким образом, речь идет об 1,8 трлн рублей невозвратных потерь реального сектора в докризисном 2019 году.

🔹 События 2020 года пагубно сказались на мотивации 49,4% сотрудников российских компаний. Таковы данные исследования компании «Мегаплан». Почти 30% сотрудников и руководителей МСБ ответили, что прошедший год никак не сказался на их трудоспособности и мотивации, а 22% заявили, что год эпидемии и ограничений дал им стимул работать усерднее.

