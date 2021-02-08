🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады января не изменилась по сравнению со второй декадой и по-прежнему находится на уровне около 4,49% годовых. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Центробанка.

🔹 Ряды злостных неплательщиков по займам за 2020 год пополнились на 2,4 млн человек — судебные приставы работали над 12,9 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков, следует из данных ФССП. Сумма долгов выросла с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей. В 2020-м вопреки опасениям значительного ухудшения качества кредитов не произошло, подчеркивает ЦБ.

🔹 ЦБ рассматривает сценарий с продлением регуляторных послаблений для банков в части кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) на весь 2021 год. Пролонгация льгот коснется только пострадавших от пандемии отраслей и будет возможна в случае, если сохранятся ограничения на их работу, сообщили там. Окончательное решение ЦБ примет в начале II квартала. В пресс-службе ЦБ отметили, что задержка выхода из мягкой политики может маскировать появление проблем у банков.

🔹 Госслужащие и их родственники зачастую считают, что им не нужны инвестиции, так как слышали, что им это «не разрешается». Вот это зря, конечно. Во что нельзя инвестировать такой группе граждан — в этой статье Fingram.

