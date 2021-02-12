🔹 Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее, и экономика России может достичь допандемического уровня уже к концу текущего года, а не к середине 2022 года. При этом потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

🔹 Демографические эффекты пандемии снижают реальный ВВП; они по большей части краткосрочны, однако даже через 15 лет демографический след пандемии не сойдет на нет полностью. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства. Оценка демографических эффектов в 2021 году включает оценку численности людей трудоспособных возрастов, выпавших из состава рабочей силы в результате смерти, прямо или косвенно связанной с пандемией.

🔹 Основная владелица и глава онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела банк «Стандарт-Кредит». Информация о новой собственнице банка зафиксирована в ЕГРЮЛ 11 февраля 2021 года. Основанный в Адыгее и два года назад переехавший в Москву банк «Стандарт-Кредит» занимает 370-е место по размеру активов среди кредитных организаций РФ.

🔹 Ведущие инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» продолжают охоту за инвестиционными идеями. На этот раз в центре внимания — нефтегазовый сектор, о потенциале которого рассказывает начальник управления анализа рынков «Открытия Брокер» Антон Затолокин. Также в подкасте появилась новая рубрика — мы вспоминаем самые известные финансовые «пузыри». Начинаем с истории «Компании Южных морей», на акциях которой Исаак Ньютон потерял целое состояние.