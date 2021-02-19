🔹 Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться, при этом возможности для дальнейшего смягчения политики не видит, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Снижение же ставки, по ее словам, возможно только в случае, если в России будут преобладать дезинфляционные факторы, однако в текущей ситуации таких рисков нет.

🔹 Кабмин попросили вдвое увеличить число граждан, получающих помощь на оплату ЖКУ. Общественная палата РФ и НП «ЖКХ-Контроль» направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начислять малоимущим субсидии на оплату коммунальных услуг при наличии долгов. Также предложено изменить подход к оценке семейного дохода, по которому определяется право на помощь. Сейчас учитывают показатель за последние полгода, общественники считают нужным сократить срок до двух месяцев.

🔹 Программа льготного ипотечного кредитования для новостроек будет продлена с рядом ограничений в условиях выдачи, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Он также перечислил способы остановки роста цен на рынке жилья. По словам Хуснуллина, необходимо повысить покупательскую способность, чтобы у людей была возможность купить недвижимость, соответственно, власти внимательно отслеживают рост доходов россиян.

🔹 Ведущие инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» ищут инвестиционные сокровища в металлургическом секторе. Они готовились к скучному выпуску, а в итоге установили рекорд по покупке акций за время записи эпизода. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков показал ведущим подкаста звезды и жемчужины отрасли, а также рассказал историю про олово, которая может захлестнуть воображение.