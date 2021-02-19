Объем денежных переводов, отправленных физическими лицами из России за границу и поступивших физлицам в РФ из-за рубежа, несколько уменьшился в 2020 году в долларовом эквиваленте по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные ЦБ. Сводка «Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2020 году» опубликована в пятницу на сайте регулятора.

В 2020 году из России за рубеж физлицами было отправлено переводов на 7,4 млрд долларов в эквиваленте против уточненных 7,541 млрд в 2019 году. При этом объем переводов в страны СНГ немного увеличился — с 6,096 млрд долларов в 2019 году до 6,193 млрд в 2020-м, а отправления в страны дальнего зарубежья уменьшились с уточненных 1,445 млрд до 1,207 млрд долларов.

В Россию физлицам поступило из-за границы в прошлом году 3,119 млрд долларов (3,329 млрд в 2019-м): 1,4 млрд из СНГ (годом ранее — 1,497 млрд) и 1,719 млрд долларов из дальнего зарубежья (год назад — 1,832 млрд).

Наименьшие объемы переводов из России и в Россию были зафиксированы в 2020 году в «самоизоляционном» апреле: 306 млн и 164 млн долларов соответственно. Больше всего денег было отправлено из России в июле (837 млн долларов), в Россию — в декабре (311 млн).

Отрицательное сальдо трансграничных переводов, то есть превышение сумм денежных переводов из РФ над суммами переводов в Россию, составило 4,281 млрд долларов в 2020 году против уточненных 4,212 млрд в 2019-м.

В 2020 году средняя сумма перевода как из России, так и в Россию составляла 273 доллара (годом ранее — 407 и 238 долларов соответственно).



Как следует из материалов Центробанка, статистика 2020 года учитывает переводы через платежные системы Blizko, Contact, Western Union, «Золотая корона», UNIStream и через Почту России — как и в 2019 году, с тем исключением, что в 2020-м переводы через Blizko учитывались только за период с января по апрель. Система Blizko, оператором которой выступал Связь-Банк, с 22 апреля была исключена из реестра операторов платежных систем. СМИ поясняли, что Промсвязьбанк, к которому 1 мая 2020 года был присоединен Связь-Банк, счел развитие системы Blizko нецелесообразным.