🔹 Нормативы ЦБ нарушали в январе 2021 года девять российских банков из раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора. Семь из них находятся в процессе финансового оздоровления. Два банка в январе неоднократно допускали значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7,0%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.

🔹 Участники рынка представили ЦБ отзывы на проект изменений в положении о Системе быстрых платежей (СБП), наибольшей критике подверглась идея о лимите переводов. По новым условиям банки не смогут устанавливать лимит отправки средств через СБП в размере менее 150 тыс. рублей в день, а также будут обязаны использовать приложение «СБП Pay» (с 1 апреля 2022 года) и подключить все разрабатываемые сервисы СБП, в частности переводы в пользу юридических лиц.

🔹 На портале «Госуслуги» стали доступны сразу несколько социальных сервисов Пенсионного фонда России. Теперь в режиме онлайн можно получить справку с полным перечнем полагающихся пользователю социальных услуг, а также справку о размере пенсии и иных выплат. Справка о перечне социальных услуг включает полную информацию о наличии права на льготы, о том, на какой срок они установлены, и о способе предоставления — в натуральной форме или денежном эквиваленте.

🔹 Ведущие инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» ждали возможности поговорить о технологических компаниях с осени 2020-го. В сезоне охоты за сокровищами они выяснят, что происходит с акциями Mail.ru. Об этом, о перспективах и рисках IT-сектора, а также о том, нужно ли иметь в портфеле бумаги «Яндекса», рассказывает аналитик «БКС Мир инвестиций» Айнур Дуйсембаева.

