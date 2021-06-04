Золото, включенное в новую нормативную структуру ликвидных активов Фонда национального благосостояния в обезличенной форме с долей 20%, должно обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляционных рисков. Об этом говорится официальных разъяснениях о новой структуре ФНБ, опубликованных накануне на сайте Минфина России.

Напомним, глава ведомства Антон Силуанов объявил в четверг, что в течение месяца структура ФНБ будет изменена, в том числе доля доллара снизится до нуля.

«С 1 июня 2021 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18 «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния» (в редакции постановления правительства Российской Федерации от 21 мая 2021 года № 765) в нормативную структуру ликвидных активов ФНБ (средства на счетах в Банке России) включено золото в обезличенной форме с долей 20%. В этой связи понятие «нормативная валютная структура средств ФНБ» заменяется понятием «нормативная структура средств фонда в разрешенной иностранной валюте и золоте», — указано в сообщении Минфина.

Кроме того, с 20 мая 2021 года из структуры средств ФНБ исключен доллар США (его доля сокращена с 35% до 0%), доля фунта стерлингов сокращена с 10% до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены с 35% до 40% и с 15% до 30% соответственно, а доля японской иены сохранена неизменной на уровне 5%.

«Данные изменения направлены на обеспечение сохранности средств ФНБ в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на «дедолларизацию» российской экономики, — поясняет Минфин. — В качестве альтернативы активам в долларах США, на долю которых до последнего времени приходилось около 35% ликвидных активов ФНБ, определены китайский юань и евро как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России, а также золото в качестве актива, способного обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляционных рисков».

О завершении необходимых конверсионных операций в целях приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре Минфин обещает сообщить дополнительно.



Ранее ведомство разъяснило, что приобретать золото в физической форме за счет средств ФНБ не планируется: сделки по покупке и продаже золота планируется осуществлять только с Банком России в безналичной форме по учетным ценам, устанавливаемым ЦБ исходя из значений фиксинга на золото на лондонском рынке наличного металла на соответствующую дату.