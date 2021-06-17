Национальная финансовая ассоциация (НФА), объявившая о запуске реестра финансовых аналитиков, сообщила о первых пяти заявках на включение. Реестр доступен на сайте организации. Так профессиональное сообщество страны пытается повысить доверие граждан к фондовому рынку.

Советы из Интернета

Биржевой сектор России масштабируется уверенными темпами. По данным Мосбиржи, к лету 2021 года зарегистрировано более 12 млн частных инвесторов. На популярной теме сейчас стараются заработать не только профессионалы, но и практики с разным стажем на рынке ценных бумаг и уровнем знаний.

Гражданам зачастую сложно разобраться, кто это на видео в соцсети выступает с советами. А если, руководствуясь ими, начинающий инвестор закупится акциями, которые вскоре уйдут в минус, то разочарование гарантировано. И главное, тот, кто «подсказал» провальную инвестиционную идею, ответственности не несет.

Как проверить инвестиционного советника из Интернета? Новый лайфхак: ищите его в профессиональном реестре финансовых аналитиков.

Когда репутация — все

Реестр НФА поможет гражданам разобраться, кто перед ними. Каждый негативный опыт с рекомендациями псевдоаналитика — удар по репутации всего профессионального сообщества. «Мы твердо убеждены в том, что советы такого рода должны давать исключительно профессионалы с опытом работы в отрасли, хорошо понимающие последствия своих слов и несущие за них ответственность», — говорит президент СРО НФА Василий Заблоцкий.

На сайте организации размещен раздел с реестром и именами первых кандидатов на включение в него. НФА после приема анкеты-заявки отводит десять дней на проверку репутации обратившихся, затем примет решение внести в список или нет. «Впоследствии ассоциация мониторит открытую информацию об аналитике и возможные жалобы, поступающие на него в ассоциацию. В случае их появления они рассматриваются комитетом по этике НФА. Негативное заключение комитета является основанием для исключения аналитика из реестра приказом президента НФА», — рассказывает Заболоцкий.

Подать заявку на включение в реестр можно индивидуально, а также на группу аналитиков.

Приглашения присоединиться к составлению реестра отправлены в НАУФОР, ассоциацию «Россия», Национальное рейтинговое агентство, АКРА, кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА».

А что профи?

В крупнейших инвестиционных домах страны инициативу Национальной финассоциации поддерживают. Представители некоторых из них также участвовали в создании кодекса этики. Это свод принципов, от которых профессиональный аналитик не отступит даже ради заработка в моменте. Все, кто подает заявку, подтверждают, что в работе следуют положениям этого документа. В частности, по отношению к клиентам есть такие обязательства:

руководствоваться интересами клиентов и ставить их выше интересов своего работодателя и собственных;

действовать справедливо, беспристрастно;

давать рекомендации, которые соответствуют финансовому положению клиента;

соблюдать конфиденциальность (кроме случаев, предусмотренных в законодательстве).

Членство в этом комьюнити станет своеобразным знаком качества, отличающим профессиональных аналитиков от всех остальных, считает сооснователь экспертной платформы EMCR Павел Пикулев. Он участвовал в разработке принципов реестра финансовых аналитиков и говорит, что на данном этапе важно объединить профессиональное сообщество вокруг общих ценностей этики, профессионализма и прозрачности. «Следование данному кодексу — это минимальное условие вступления в данное сообщество», — подчеркивает он.

Инициативу с реестром директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Константин Черепанов оценивает как позитивную и повышающую уровень доверия к профессиональным участникам рынка. «Среди аналитиков БКС есть много обладателей CFA (международного сертификата финансового аналитика. — Прим. ред.), поэтому следование кодексу профессиональной этики для нас совершенно привычно, это наша ежедневная реальность», — уточняет он.

Свои рейтинги

Как сориентироваться, пока реестра еще нет? Многие интернет-ресурсы в России уже ведут свои рейтинги финансовых аналитиков по цитируемости и точности прогнозов. Это тоже может помочь начинающим инвесторам сориентироваться в вопросе, кого слушать. Некоторые брокеры, например ГК «Финам», уже давно ведут внутренние рейтинги собственных аналитиков для повышения качества их работы.

Заявки в реестр НФА на включение своих сотрудников брокер подаст при необходимости, прокомментировал Банки.ру позицию компании Михаил Аристакесян, руководитель аналитического управления ФГ «Финам». С его слов, в список тогда будут заявлены все специалисты компании, занимающиеся аналитическими исследованиями.

Без спешки

У начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгия Ващенко есть сомнения, что инициатива НФА с реестром будет востребована без государственного или внутрикорпоративного принуждения. «В топовых компаниях (они обслуживают крупных иностранных клиентов) гласно и негласно есть требования к сертификации аналитика по системе CFA. Нужна ли таким компаниям, где приняты западные стандарты, какая-то дополнительная сертификация аналитиков по российским правилам? Не уверен», — рассуждает он. Если система заработает, то «Фридом Финанс» сможет присоединиться к сообществу аналитиков.

На взгляд Ващенко, проблему недобросовестных практик ведением реестра не решить. В пример он приводит черный список Банка России с сомнительными финансовыми организациями и финансовыми пирамидами, которых там более 3,5 тыс. И это не мешает аферистам и мошенникам обманывать начинающих инвесторов.

Итак, сообщество профессиональных участников рынка делает первые шаги, чтобы избавиться от сомнительных аналитиков. Но пока частным инвесторам надо прежде всего рассчитывать на себя.

Всегда сомневайтесь и проверяйте тех, чьи прогнозы слушаете. Заслуживающие доверия специалисты размещают в публичном доступе информацию о своем образовании. И отсутствие профильной подготовки должно насторожить. Сверяйте рекомендации ваших кумиров из соцсетей с теми, что дают профессионалы из крупных инвестиционных домов. Помните, что окончательное решение за вами и рисковать любой суммой, поверив на слово, неразумно.

Елена СМИРНОВА, Banki.ru