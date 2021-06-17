Арбитражный суд Свердловской области на заседании 17 июня огласил решение о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении банка «Нейва». Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил ликвидатором.

Лицензия у банка была отозвана 16 апреля этого года. В числе прочего регулятор указывал, что банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

«В текущей геополитической ситуации, как выяснилось, продавать доллары США — это неправильно. Наша вина в том, что мы вовремя не прочувствовали эту смену настроения регулятора. Мы начали <…> шестым чувством подозревать, что что-то происходит, вчера, когда объявили санкции со стороны США на суверенный долг Российской Федерации», — комментировал в тот же день Константин Левушкин, который занимал пост предправления банка.



Расчеты с вкладчиками «Нейвы» производит банк «Открытие», объем страховых выплат АСВ оценило в 5,6 млрд рублей.