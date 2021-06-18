Отсутствие полной информации и пояснений по индивидуальным условиям кредитного договора до его заключения — именно эта проблема возглавила список сложностей, с которыми столкнулись клиенты банков из развивающихся стран, пишут «Известия» . Его составила Consumers International — Всемирная организация потребителей. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП), использовав метод «тайного покупателя», провела свое исследование и пришла к выводу, что и для отечественных заемщиков этот вопрос тоже актуален.

Информацию об основных правилах и условиях при заключении кредитного договора можно найти на ресурсах банков. Но они не отражают полной картины для конкретного заемщика: итоговой процентной ставки, полной стоимости кредита, зачастую там нет информации о размере дополнительных платежей. Эти сведения содержатся в индивидуальных условиях. В большинстве банков не выдают кредитный договор на руки, не дают возможности потенциальным заемщикам взять договор с индивидуальными условиями домой, чтобы внимательно и, возможно, с помощью компетентных людей изучить его, отмечается в исследовании КонфОП.

По данным организации, возможность детального изучения этого важного документа предоставляют Альфа-Банк, Почта Банк, ЮниКредит Банк, Ренессанс Кредит, МТС Банк. В «Русском Стандарте» сказали, что при подаче заявки на кредит в офисе банка договор для изучения дома не выдают, но можно подать заявку через мобильное приложение. По словам председателя правления организации Дмитрия Янина, менеджеры в банках поясняют, что досконально изучить документ можно и в офисе. Но там часто нет комфортных условий для этого, также человек может не обладать необходимыми для принятия правильного решения знаниями и ему нужно посоветоваться до подписания договора с более знающими людьми, пояснил Янин.

Госдума приняла поправки к закону о потребкредите для дополнительной защиты прав заемщиков Банкам запретят при выдаче кредитов навязывать заемщикам дополнительные услуги. Изменения в законе о потребительском кредите, направленные на защиту прав граждан-заемщиков, приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Как подчеркнул глава КонфОП, в законе о потребкредите сказано, что заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение кредита по индивидуальным условиям в течение пяти рабочих дней. Однако немногие клиенты знают об этом, а банки не стремятся просвещать людей о наличии этой опции. По закону кредитор, даже если потенциальный заемщик взял паузу, чтобы подумать, не вправе менять условия. Если граждане взвешенно подойдут к осмыслению условий, это может способствовать снижению долговой нагрузки.

В пресс-службе ЦБ отметили, что банки не вправе настаивать на немедленном заключении кредитного договора, а также отказывать в предоставлении заемщикам условий кредитного договора для ознакомления с ними вне офиса банка. Если банк все же отказывается выдать договор для изучения, заемщику рекомендуется обратиться с жалобой в Банк России, сообщили в ЦБ.