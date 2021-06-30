Временная администрация общества с ограниченной ответственностью «Национальная страховая группа — «Росэнерго» обнаружила в действиях должностных лиц страховой организации признаки вывода активов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Банка России.



«Временная администрация ООО «НСГ — «Росэнерго» установила в действиях должностных лиц страховой организации признаки осуществления операций, направленных на вывод активов, в том числе путем выдачи в подотчет наличных денежных средств и предоставления займов лицам, имеющим сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающим способностью исполнить свои обязательства», — говорится в материалах регулятора.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами компании, направлена регулятором в Генеральную прокуратуру, следственный департамент МВД и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

В ЦБ напоминают, что у «НСГ — «Росэнерго» с 30 ноября 2020 года были приостановлены лицензии на осуществление страхования и перестрахования, а с 3 декабря — отозваны. В апреле временная администрация установила недостачу бланков страховых полисов ОСАГО.

В конце прошлого года в Банке России обратили внимание на то, что «НСГ — «Росэнерго» вводит в заблуждение потребителей: сайт компании работает, несмотря на то, что у нее отозваны страховые лицензии. Кроме того, регулятор отмечал, что должностные лица страховщика препятствуют работе его временной администрации.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

