Банк ДОМ.РФ будет выдавать кредиты в рамках обновленных условий льготной ипотеки под ставку от 5,6%, а семейную ипотеку, которая теперь распространена на заемщиков с одним ребенком, — от 4,7% либо от 5% в зависимости от вида недвижимости, свидетельствует информация кредитной организации.

Напомним, в соответствии с подписанным 1 июля постановлением правительства, льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются. Так, новые условия программы «Льготная ипотека» предполагают, что купить жилье в новостройке со 2 июля можно по ставке до 7% годовых. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство. До этого максимальная ставка по льготной ипотеке составляла 6,5%. Лимит по программе снижен до 3 млн рублей. В рамках программы «Семейная ипотека» кредиты по ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома теперь могут получить в том числе семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Максимальная сумма семейной ипотеки для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн.

«Банк ДОМ.РФ продлил действие льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2022 года в соответствии с постановлением правительства РФ, опубликованным 1 июля. Прием заявок на кредиты по новым условиям стартует со 2 июля», — говорится в сообщении финучреждения.

«В Банке ДОМ.РФ получить льготную ипотеку можно по ставке от 5,6%. Низкая ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%. По уникальному продукту банка, объединяющему условия льготной ипотеки на новостройки с ипотекой для военнослужащих, оформить кредит можно по ставке от 6% до 1 июля 2022 года», — рассказали в кредитной организации.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В начале июня этого года банк сообщал о снижении ставки по льготной ипотеке на покупку новостроек: предполагалась возможность оформить кредит на этапе строительства под ставку от 5,15%.



Льготные ставки по программе Банка ДОМ.РФ «Семейная ипотека», под которую подходят заемщики с первым ребенком или последующими детьми, родившимися после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года, — от 4,7% на индивидуальное жилищное строительство и от 5% на покупку квартиры в новостройках или рефинансирование кредита, взятого на первичном рынке. Ставка фиксируется на весь срок ипотеки — до 30 лет. Максимальная сумма соответствует официально установленным лимитам, а первоначальный взнос может составлять также от 15%. Получить льготный кредит семьи смогут до 31 марта 2023 года.

«Мы начали принимать заявки на оформление льготных кредитов по новым условиям еще на прошлой неделе. Параллельно расширили условия по нашему уникальному продукту, объединяющему госпрограмму для семей с детьми с ипотекой для военнослужащих, он также доступен для военнослужащих с одним ребенком», — уточняет директор ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин.

Ася ШАЛИМОВА