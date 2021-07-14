🔹 ЦБ предупредил об атаках на банки через участников их экосистем. В основном это небольшие организации, которые имеют доступ к информационным ресурсам головных организаций, их базам данных; при этом участники экосистем во многих случаях не способны самостоятельно оценить риски и обеспечить информационную безопасность; если злоумышленникам интересно атаковать экосистемы, они просто находят слабое звено.

🔹 Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужна сумма хотя бы в 61 тыс. рублей, и это больше, чем два года назад. Без финансовых затруднений живет около четверти семей.



🔹 ЦБ дал разъяснения относительно права заемщика на возврат денег за страховку. Заемщик, досрочно погасивший долг, имеет право получить обратно часть страховой премии по всем рискам, которые покрывает страховка (если не произошел страховой случай).

🔹 Банк России выпускает десятирублевую монету в честь нефтяников. Памятная монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «Работник нефтегазовой отрасли» выпускается в серии «Человек труда».



🔹 Кудрин призвал с осторожностью относиться к налоговым изменениям в России. Как рассказал глава Счетной палаты, «при рассмотрении прогноза бюджета на три года на бюджетной комиссии Минфин представил оценку необходимости повышения налогов и их собираемости примерно на 400 миллиардов рублей». Счетная палата сделает оценку этим предложениям, сказал Кудрин.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

