Процентная ставка по кредитам Банка России, предоставляемым в рамках безотзывных кредитных линий (БКЛ), с понедельника, 26 июля, повышается до 8,25% годовых, свидетельствует информация на сайте регулятора.

С 15 июня этого года по кредитам в рамках БКЛ действовала ставка 7,25% годовых.

Ставка по кредитам, которые могут быть предоставлены в рамках БКЛ на срок до 90 дней, равна ключевой ставке плюс 1,75 процентного пункта.

Регулятор в пятницу, 23 июля, принял решение о повышении ключевой ставки на 1 п. п. — до 6,5% годовых с 26 июля.

Банк России снова повысил ключевую ставку Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 23 июля, принял решение повысить ключевую ставку.

Напомним, ЦБ с 1 января 2016 года ввел норматив краткосрочной ликвидности для системно значимых кредитных организаций, предусмотрев возможность открытия таким организациям (а также их «дочкам» с капиталом более 25 млрд рублей и долей системного банка более 50%) безотзывной кредитной линии с лимитом не более величины регулятивной оценки размера дефицита высоколиквидных активов. Безотзывная кредитная линия открывается на один год (с возможностью открытия новой по истечении этого срока). Банк России не может расторгнуть договор до истечения срока действия БКЛ и изменить его параметры в одностороннем порядке.

В конце февраля этого года совет директоров Центробанка принял решение об изменении параметров БКЛ с 1 апреля 2021 года. Так, плата за право пользования безотзывной кредитной линией, открываемой с 1 апреля 2021 года, установлена в следующем размере: в период с 1 апреля по 30 сентября 2021-го — 0,15% в год от установленного системно значимой кредитной организации (головной кредитной организации или участникам банковской группы) максимально возможного лимита БКЛ; с 1 октября 2021-го — 0,5% в год. По ранее открытым БКЛ плата сохранится на прежнем уровне до истечения их срока.

Максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям установлен в размере 4 трлн рублей с 1 апреля 2021 года.

Как поясняли в ЦБ, действовавшие до этого параметры БКЛ — сниженная плата за право пользования в размере 0,15% в год и максимальный совокупный лимит в размере 5 трлн рублей — были установлены в марте 2020 года в качестве мер поддержки системных банков в условиях распространения коронавирусной инфекции. Эти меры носили временный характер, 31 марта 2021 года завершился период их действия.



Ранее предполагалось, что Банк России со временем полностью свернет безотзывные кредитные линии для банков. Так, в апреле 2019 года было объявлено, что это произойдет в течение трех лет. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева тогда отмечала, что безотзывные кредитные линии стали подменой надлежащей практики управления риском ликвидности для отдельных банков.

Ася ШАЛИМОВА