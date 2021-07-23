Условиями для прекращения цикла повышения ключевой ставки могут стать ослабление устойчивых факторов инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.

«Говорить о том, что текущее повышение ставки стало последним в целях ужесточения денежно-кредитной политики, пока преждевременно. Это не исключено, но и не предопределено. Условия, при которых это повышение, действительно, может стать последним, — это снижение устойчивых факторов инфляции и устойчивое снижение инфляционных ожиданий», — сообщила глава Банка России.



Это пятое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в текущем году. На заседании 12 февраля 2021-го Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. В марте ключевая ставка была повышена впервые с 2018 года — на 0,25 п. п., до 4,5%, в апреле Банк России увеличил ее на 0,5 п. п. — до 5% годовых. На заседании 11 июня регулятор снова принял решение увеличить ключевую ставку с шагом 0,5 п. п. — до 5,5% годовых с 15 июня.

Юлия КРИВОШЕЕВА