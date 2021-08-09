🔹 Правительство переведет госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи. В 2022 году эту инициативу планируется распространить на преподавателей школ и вузов, которые смогут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские IT-сервисы.

🔹 Банки запустили карты с мгновенной конвертацией курсов валют при оплате за границей или в иностранных интернет-магазинах. Совершать обмен по курсу на день оплаты позволяют новые правила платежных систем, однако в крупнейших банках пока их массово не применяют, конвертация в среднем занимает два — четыре дня.

🔹 Россияне стали экономить на ритуальных услугах. В первом полугодии смертность в России выросла на 16%, однако совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась всего на 9%, до 36,9 млрд рублей. Граждане стараются экономить на дополнительных и мемориальных услугах, особенно в регионах.



🔹 ВС признал недействительным заключенный без ведома жены ипотечный договор. Женщина случайно узнала об ипотечном кредите спустя девять лет после его оформления. По ее мнению, муж взял его незаконно, подделав подпись супруги в нотариальном согласии.

🔹 Россияне назвали способы борьбы с эмоциональным выгоранием. По мнению россиян, главной причиной эмоционального выгорания на работе являются токсичные руководители, а лучшим способом борьбы с ним — отпуск или смена работы.