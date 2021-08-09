Временная администрация Нефтепромбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 9 апреля 2021 года, по результатам обследования установила наличие признаков вывода активов из финучреждения. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Как предполагается, активы выводились «путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства».

По оценке временной администрации, стоимости активов банка недостаточно для выполнения его обязательств перед кредиторами. Арбитражный суд Москвы 30 июня принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом), напоминают в ЦБ.

Согласно данным, опубликованным Центробанком в конце апреля, «дыра» в капитале Нефтепромбанка на дату отзыва его лицензии составила 346 млн рублей.

В связи с наличием у Центробанка обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами Нефтепромбанка финансовых операций с признаками уголовно наказуемых деяний регулятор направил эту информацию в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

В связи с отзывом лицензии у кредитной организации Центробанк, в частности, пояснял, что «в результате проводившейся Нефтепромбанком на протяжении 2020—2021 годов высокорискованной кредитной политики на балансе кредитной организации образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».



«Банк России неоднократно направлял в адрес Нефтепромбанка предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило фактическую утрату его собственных средств (капитала)», — отмечалось в сообщении.